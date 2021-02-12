Фигуристы Тарасова и Морозов, а также Самарин не выступят в финале Кубка РФ

Несколько ведущих фигуристов пропустят финал Кубка России по фигурному катанию. В числе тех, кто не выступит в Москве с 26 февраля по 2 марта, - двукратные чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Как сообщил ТАСС их тренер Максим Траньков, пара выступит на турнире Challenge Cup в Гааге.

Также не примет участия в соревнованиях и серебряный призер чемпионата Европы-2019 Александр Самарин. Спортсмен и его тренер приняли решение восстановиться и привести физическую форму в порядок.

Не выступят действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. Об этом РИА Новости сообщила их тренер Ирина Жук.