В Танзании найдены наскальные фигуры с огромными головами

Международная команда археологов впервые представила описание раннее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных в пещере в Танзании. Изображения странных фигур с огромными головами способны навести ужас на наблюдателя.

Исследование было опубликовано в первом в этом году номере журнала Antiquity, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Удивительные наскальные рисунки были обнаружены еще в 2018 году. Однако только сейчас ученые рассказали об этом открытии.

Оно было сделано в заповеднике Свага Свага, расположенном в центральной части Танзании. Здесь было обнаружено 52 ранее неизвестных науке каменных убежища, пещер и расселин. Все они изнутри оказались украшены наскальными рисунками.

Ученые предполагают, что таких изображений было очень много. К сожалению, выветривание большую их часть уничтожило. По этой же причине ученые пока не сумели достоверно датировать эти произведения искусства. Есть предположение, что рисунки были выполнены в разные периоды времени. Но даже возраст самых юных из них составляет далеко не одно столетие.

Место находки было названо Амак'хи 4 (Amak'hee 4). Некоторые рисунки стали для ученых настоящей загадкой. В частности, особое внимание археологов привлекли три загадочные антропоморфные фигуры с чрезвычайно большими головами, не похожими на человеческие. Примечательно, что они объединены в одну композицию.

По словам археолога Мацея Гржелчика из Ягеллонского университета в Польше, большинство изображений имеют красный цвет. Исключение составляют пять фигур белого цвета.

Что касается возраста самых древних рисунков, то тут ученые указывают на косвенные факторы. Во-первых, выветривание пигмента говорит о том, что изображения могли быть созданы тысячелетия назад. Во-вторых, на едва заметных рисунках, то есть на самых старых, нет изображений домашних животных.

Это означает, что рисунки можно отнести к временам охотников-собирателей, древних сообществ, проживавших в этом регионе. Ученым удалось распознать животных, внешне напоминающих антилоп гну, буйвола и жирафа. Также задокументировано несколько человекоподобных фигур.

Но одна группа рисунков все-таки выделяется на этом фоне. Речь идет об упомянутом выше трио. Тела этих фигур напоминают человеческие. Однако головы у них выглядят устрашающе. Как пишет в своей статье Гржелчик, в этом трио фигуры, вероятно, изображены со стилизованными головами буйвола.

"Эти формы напоминают центральную впадину в профиле головы буйвола, откуда два рога поднимаются, а затем изгибаются наружу от головы, плюс опущенные вниз уши", - говорится в исследовательской статье.

Известно, что на этой земле издревле проживает народ сандаве. Считается, что эти люди являются потомками охотников-собирателей, живших здесь до них. Поэтому ученые изучили культурные традиции данного народа.

Оказалось, что в его культуре, в его верованиях нет признаков культа, связанного с буйволом, нет и таких ритуальных традиций. В их сказаниях нет и намека на существование людей с головами буйволов или людей, которые могут превращаться в буйволов, или наоборот.

Правда, в некоторых своих ритуалах сандаве используют рога буйвола. Но этот факт на связь с рисунками не указывает. Поэтому пока ученые остановились на версии о том, что странные фигуры могут "изображать что-то еще", например, необычные головные уборы.

К слову, странное трио не является беспрецедентным. Ранее недалеко от Амак'хи 4, в районе Кондоа, также были найдены две наскальные картины, которые очень напоминают описанное трио. Кроме того, три стоящие вместе фигуры со странными головными уборами были найдены в пещере на доисторическом участке Коло В2. А на участке Коло В1 три фигуры изображены горизонтально, они лежат на земле.