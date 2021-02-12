Гендиректор Wildberries стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Основной владелец и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала единственным владельцем банка ООО "Банк Стандарт-кредит", входящего в четвертую сотню российских кредитных учреждений по размеру активов.

Ранее ретейлер, входящий в список российских миллиардеров, сообщала, что обдумывает развитие финансовых сервисов как для покупателей, так и для предпринимателей, торгующих на Wildberries shares. Цель - "сделать Wildberries еще более удобным и полезным". Теперь эксперты осуждают ближайшие перспективы бизнеса Татьяны Бакальчук. Отмечается, что Wildberries приобретает в первую очередь чистую лицензию, на базе которой ретейлер сможет реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке.

Кроме того, покупка готового банка, включенного в систему страхования вкладов, не только экономит инвестиции, но и позволяет напрямую работать с физлицами.