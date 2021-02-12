Германия увеличила закупки российского газа почти на 50%

Германия за 10 дней февраля увеличил закупки российского газа на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил "Газпром".

В сообщении компании говорится, что спрос на природный газ в Европе растет на фоне продолжающихся холодов. Холода не покидают Европу, спрос на природный газ растет. Так, по данным Gas Infrastructure Europe, на 10 февраля заполненность подземных хранилищ в Германии уже опустилась до уровня 37%.

По итогам 2020 года экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья упал на 10%, до 179,3 млрд кубометров. Несмотря на снижение, этот результат оказался пятым за всю историю компании. Главными импортерами природного газа из России являются Германия, Италия, Австрия и Турция. Основными причинами снижения объемов экспорта стали относительно теплые зимы 2018-2019 и 2019-2020 годов и заполненность газовых хранилищ Европы.