Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центре России

Вслед за снегопадами на центр надвигается очередная волна аномального холода.

Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение о том, что с 14 по 18 февраля в центральных областях температуры будут ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Ночью воздух будет остывать до минус 30 градусов. Днем преобладающая температура минус 11-17 градусов.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, циклон пройдет через Центральный округ, уйдет на Коми, а затем за Урал. И за ним будет распространяться арктический холод. Поэтому вся следующая неделя ожидается холодной.

Дискомфорт создаст и ветер. При порывах ветра в 15-18 метров в секунду будет казаться, что на улице еще холоднее.

Март, по предварительному прогнозу, тоже не будет теплым. В столичном регионе погода окажется близкой к норме. Устойчивое потепление может начаться только в последних числах марта.