Гинцбург рассказал об отличиях вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V"

Новости

Алису Фрейндлих выписали из больницы 15:36
Кабмин одобрил законопроект, повышающий прозрачность бюджетной системы 15:33
Названы возможные сроки регистрации вакцины Центра Чумакова 15:23
Москвичи стали чаще жениться после 55 лет 15:22
Зак Снайдер опубликовал эффектный тизер "Лиги справедливости" 15:22
Средний прирост снега в Москве с начала снегопада составил 10 см 15:16
Фигуристы Тарасова и Морозов, а также Самарин не выступят в финале Кубка РФ 15:16
Привившиеся "Спутником V" могут стать донорами плазмы 15:10
Названа дата выхода спин-оффа "Отряда самоубийц" 15:09
Принято обращение участников VI Всебелорусского народного собрания 15:05
Метеорологи: Снег и ветер в столице усиливаются 15:03
Гинцбург: Возможна разработка назальной формы "Спутника V" 15:00
"Всё, чтобы удивить": Яковлева рассказала о продолжении "Склифосовского" 15:00
Вакцина "Спутник V" гарантирует защиту от COVID-19 от 9 месяцев 14:53
Епифанцев рассказал о драке в баре: Чудовищный конфликт с самим собой 14:50
Премьеры "Черной вдовы" в интернете не будет 14:47
В Россию из Словении экстрадирован экс-министр правительства Дагестана 14:38
Прокуратура начала проверку после падения автомобиля на рельсы в Подмосковье 14:31
Названа дата начала работы над спин-оффом "Игры престолов" 14:30
МИД: Сербия для России - надежный партнер 14:22
В актерском составе спин-оффа "Игры престолов" - пополнение 14:17
Медведев призвал улучшить мониторинг биологических рисков в России 14:16
Попавший в ДТП Алонсо прооперирован 13:50
Песков заявил об отменном здоровье Путина 13:47
Вышел трейлер комедии с Дженнифер Гарнер "День "да" 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
12.02.2021 15:03
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал об отличиях вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V"

Текст: Елена Манукиян
Вакциной "Спутник-лайт" смогут привиться гораздо больше людей, сегодня заканчивается вторая фаза ее клинических испытаний. Об этом этом сообщил директор центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург​​​ в пятницу, 12 февраля, в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Разрешение на проведение ее клинических исследований минздрав выдал в январе.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 26 странах мира

"За тот месяц, который прошел с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата", - сказал Гинцбург.

Он пояснил, что это будет облегченный и более дешевый вариант вакцины. Она сможет лишь понижать, но не полностью исключать вероятность тяжелого течения коронавируса, а продолжительность ее действия сократится в 3-4 раза, в отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V".

"В варианте "Лайт" мы пока еще окончательно не знаем, но, скорее всего, она будет защищать на 4 или 5 месяцев", - подчеркнул Гинцбург, отметив, что действие "Спутник V" может длиться до двух лет, а возможно и дольше. По его словам сотрудники института привились им в марте прошлого года, и у них до сих пор сохраняется высокий уровень антител.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией
Мишустин потребовал потратить на здравоохранение все до рубля
В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским
Видео: Под завалами супермаркета во Владикавказе нашли выжившего
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии