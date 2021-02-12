Гинцбург рассказал об отличиях вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V"

По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Разрешение на проведение ее клинических исследований минздрав выдал в январе.

"За тот месяц, который прошел с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата", - сказал Гинцбург.

Он пояснил, что это будет облегченный и более дешевый вариант вакцины. Она сможет лишь понижать, но не полностью исключать вероятность тяжелого течения коронавируса, а продолжительность ее действия сократится в 3-4 раза, в отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V".

"В варианте "Лайт" мы пока еще окончательно не знаем, но, скорее всего, она будет защищать на 4 или 5 месяцев", - подчеркнул Гинцбург, отметив, что действие "Спутник V" может длиться до двух лет, а возможно и дольше. По его словам сотрудники института привились им в марте прошлого года, и у них до сих пор сохраняется высокий уровень антител.