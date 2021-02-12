Гинцбург: Возможна разработка назальной формы "Спутника V"

Вакцина "Спутник V" для детей будет отличаться от взрослой, только дозировкой, и, возможно, приобретет назальную форму. Об этом в интервью "Россия 24" рассказал директор Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России) Александр Гинцбург.

"Когда мы получим разрешение на исследование "Спутника V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы, допустим, 17-14 лет, 14-9 лет, 9 лет и меньше. А может быть даже на четыре возрастных группы. И, в зависимости от возрастной группы, естественно, дозировка (вакцины - прим. "РГ") будет различной", - сообщил он.

Чем меньше возрастная группа, уточнил Гинцбург, тем, соответственно, будет меньше дозировка препарата.

"Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю не придется, за исключением того, что может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы "Спутника V". И не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины, будет рекомендована детям", - рассказал он, еще раз подчеркнув, что по своему составу вакцина останется такой же, как и сейчас.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России), разработал первую российскую вакцину "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V"). 11 августа 2020 года на вакцину выдано регистрационное удостоверение. C 10 декабря начались поставки партий вакцины в регионы для проведения масштабной иммунизации.