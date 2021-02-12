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12.02.2021 15:00
Рубрика: Общество

Гинцбург: Возможна разработка назальной формы "Спутника V"

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Вакцина "Спутник V" для детей будет отличаться от взрослой, только дозировкой, и, возможно, приобретет назальную форму. Об этом в интервью "Россия 24" рассказал директор Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России) Александр Гинцбург.

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"Когда мы получим разрешение на исследование "Спутника V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы, допустим, 17-14 лет, 14-9 лет, 9 лет и меньше. А может быть даже на четыре возрастных группы. И, в зависимости от возрастной группы, естественно, дозировка (вакцины - прим. "РГ") будет различной", - сообщил он.

Чем меньше возрастная группа, уточнил Гинцбург, тем, соответственно, будет меньше дозировка препарата.

"Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю не придется, за исключением того, что может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы "Спутника V". И не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины, будет рекомендована детям", - рассказал он, еще раз подчеркнув, что по своему составу вакцина останется такой же, как и сейчас.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России), разработал первую российскую вакцину "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V"). 11 августа 2020 года на вакцину выдано регистрационное удостоверение. C 10 декабря начались поставки партий вакцины в регионы для проведения масштабной иммунизации.

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