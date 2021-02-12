Глава оргкомитета "Токио-2020" объявил о решении уйти в отставку

Председатель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори официально объявил о своем решении уйти в отставку на фоне развернувшегося вокруг него скандала из-за сексистского высказывания. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

"Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде", - сказал Мори на заседании исполкома оргкомитета "Токио-2020".

Напомним, что Ёсиро Мори стал объектом общественной критики после 3 февраля, когда он неаккуратно увязал количество женщин в составе спортивных комитетов и федераций с продолжительностью консультаций в этих органах. По его мнению, если одна женщина высказывает свое мнение по какому-либо вопросу, то и другая считает своим долгом выступить.

После этого замечания Мори подвергся обструкции в соцсетях. Волна недовольства быстро перешла в публичную сферу и сделала смещение Мори с должности неизбежным.

С осуждением его слов выступили премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ, а также ряд парламентариев. Негативно на фразу главы оргкомитета Игр отреагировали и японские волонтеры, которые стали массово отказываться от работы на турнире.

В свою очередь в Международном олимпийском комитете (МОК) также заявили о неприемлемости слов Мори, подчеркнув, что его ремарка не отвечает духу олимпизма.

Японец признал свою ошибку и принес извинения, что, впрочем, так и не смогло переломить ситуацию в его пользу.

До последнего момента местная пресса утверждала,что новым руководителем оргкомитета "Токио-2020" станет бывший глава Японской футбольной ассоциации (JFA) Сабуро Кавабути. Однако опытный спортивный функционер отказался от "почетной миссии". По некоторым сведениям, на освободившуюся должность могут поставить министра по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото. Титулованная спортсменка, которая имеет опыт работы в составе правительства, хорошо подходит для этой позиции.