Глава Росрыболовства оценил угрозу дефицита минтая

Новости

В Воронеже арестован обвиняемый в убийстве учительницы 18:37
Поглощение парниковых газов пересчитают по новой методике 18:36
Швед Понсилуома выиграл спринт на ЧМ по биатлону 18:04
Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центре России 17:59
Росреестр: Число регистрирующих договоры в Сети дольщиков выросло вдвое 17:49
Юристы IBU изучат письмо СБР 17:45
Стало известно, на какой срок берут ипотеку москвичи 17:35
Апелляция признала законным приговор осужденному в Брянске за работу на ЦРУ 17:35
Снегопад привел к 10-балльным пробкам в Москве 17:33
В Подмосковье на уборку снега вывели войска 17:22
Германия увеличила закупки российского газа почти на 50% 17:18
Совфед определился с кандидатами в новый состав ЦИК 17:18
Студенты-очники тоже смогут получить поддержку государства 17:17
На HBO прокомментировали новость о сериале по миру "Гарри Поттера" 17:15
Словения открывает границы для граждан РФ с 13 февраля 17:12
Суд рассмотрит новое дело о хищениях при строительстве завода в Венесуэле 17:00
Набиуллина рассказала о росте долговой нагрузки россиян 16:32
Омбудсмен рассказала о матери, бросившей детей в лесу 16:17
Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет сиквел "Без лица" 16:14
ФФККР предложила на ЧМ использовать музыку Чайковского на награждениях 16:13
ЦБ не ждет скачка инфляции после отмены соглашения по ценам на еду 16:12
В Северной Осетии после взрыва проверят все торговые центры 16:07
Российскую вакцину "Спутник V" одобрили в Казахстане 16:04
В Москве в пятницу днем пробки достигли 9 баллов 16:03
Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
12.02.2021 18:33
Рубрика: Экономика

Глава Росрыболовства оценил угрозу дефицита минтая

Текст: Татьяна Карабут
В России наблюдается снижение добычи минтая, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это объясняется временным прекращением поставок в Китай, который является основным потребителем российского сырья (около 600 тысяч тонн в мороженом виде). Кроме того, около четверти промыслового времени потеряно из-за штормов. Но, когда погода наладится, рыбаки доберут нужный объем. А возможное недоосвоение объемов минтая в зимне-весеннюю путину может быть компенсировано в осенне-зимнюю путину 2021 года, считает Шестаков.

По информации ведомства, на 7 февраля российскими рыбаками добыто 216 тысяч тонн минтая. При этом, по словам Шестакова, в холодильники Дальнего Востока минтай поставляется даже в более значительных объемах, чем год назад. Сейчас его оптовая цена составляет около 65 рублей за кг. При этом цены в рознице не снижаются и составляют порядка 140-150 рублей за кг.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Эксперт рассказал, кто накручивает цены на рыбу

Однако на информации о снижении добычи пытаются сыграть посредники. Они придерживают продажи, рассчитывая продать товар подороже.

Увеличить поставки рыбы в центр России поможет субсидирование транспортировки рыбы и рыбной продукции, считает глава Росрыболовства. Ведомство уже подготовило несколько изменений в законодательство об этом. По оценке Шестакова, это позволит увеличить поставки рыбопродукции в центр России на 50 тыс. тонн.

Кроме того, в поставках могли бы участвовать и сами рыбаки.

"Рыбаки получили бы оптимальную цену за свой улов, торговые сети - рыбную продукцию по сокращенной посреднической цепочке, а потребители - товар по более низкой цене", - считает глава Росрыболовства.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Росрыболовство

Главное сегодня

Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией
Мишустин потребовал потратить на здравоохранение все до рубля
Лавров назвал "королевством кривых зеркал" заявления Евросоюза
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 26 странах мира
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера