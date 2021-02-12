Глава Росрыболовства оценил угрозу дефицита минтая

В России наблюдается снижение добычи минтая, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это объясняется временным прекращением поставок в Китай, который является основным потребителем российского сырья (около 600 тысяч тонн в мороженом виде). Кроме того, около четверти промыслового времени потеряно из-за штормов. Но, когда погода наладится, рыбаки доберут нужный объем. А возможное недоосвоение объемов минтая в зимне-весеннюю путину может быть компенсировано в осенне-зимнюю путину 2021 года, считает Шестаков.

По информации ведомства, на 7 февраля российскими рыбаками добыто 216 тысяч тонн минтая. При этом, по словам Шестакова, в холодильники Дальнего Востока минтай поставляется даже в более значительных объемах, чем год назад. Сейчас его оптовая цена составляет около 65 рублей за кг. При этом цены в рознице не снижаются и составляют порядка 140-150 рублей за кг.

Однако на информации о снижении добычи пытаются сыграть посредники. Они придерживают продажи, рассчитывая продать товар подороже.

Увеличить поставки рыбы в центр России поможет субсидирование транспортировки рыбы и рыбной продукции, считает глава Росрыболовства. Ведомство уже подготовило несколько изменений в законодательство об этом. По оценке Шестакова, это позволит увеличить поставки рыбопродукции в центр России на 50 тыс. тонн.

Кроме того, в поставках могли бы участвовать и сами рыбаки.

"Рыбаки получили бы оптимальную цену за свой улов, торговые сети - рыбную продукцию по сокращенной посреднической цепочке, а потребители - товар по более низкой цене", - считает глава Росрыболовства.