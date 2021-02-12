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12.02.2021 18:16
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Дмитрий Сосновский, Илья Чекинев
Глеб Самойлов и The Matrixx дадут концерт в "Горбушке", группа Urartu jazz споет хиты Каро Эмеральд на крыше ТЦ "Цветной", а ансамбль Sunset сыграет на ханг-драмах в стенах готического собора.
Фото: FEELEE MANAGEMENT Фото: FEELEE MANAGEMENT
Фото: FEELEE MANAGEMENT

Кто играет: Глеб Самойлов и группа The Matrixx.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Культовой группе "Агата Кристи" могло бы сегодня исполниться 33 года. Увы, её бывшие участники будут праздновать эту дату отдельно. Глеб Самойлов и его нынешний коллектив The Matrixx отметят событие в "Горбушке", представив широкую программу из хитов одной из главных в русском роке групп.

Где, когда, сколько: ДК им. Горбунова; 19 февраля; 1 700 - 4 800 руб.

Фото: Ольга Шацкая/ Roofevents

Кто играет: Группа Urartu jazz.

Что играет: Лаунж, поп-джаз.

Почему идти: В Москве то морозы, то метели, но крыша на Цветном бульваре, где проводит свои концерты Roofevents, надежно защищена от холода и непогоды. Здесь не только звучит чарующая романтическая музыка и открывается потрясающий вид на заснеженный город - здесь царит волшебная атмосфера, обеспечивающая слушателям заряд энергии и релаксацию одновременно. На этот раз на крыше ТЦ "Цветной" выступит молодая джазовая группа Urartu jazz. Программа концерта посвящена творчеству голландской певицы Каро Эмеральд, чей шустрый сингл Back It Up время взорвал все хит-парады. Мы с головой окунемся в обаятельное, модернизированное ретро, и, конечно, услышим Back It Up, а также другие хиты королевы электросвинга.

Где, когда, сколько: Крыша ТЦ "Цветной"; 21 февраля; 2 000 - 3 600 руб.

Фото: Благотворительный Фонд Бельканто

Кто играет: Ансамбль ханг-драмов Sunset.

Что играет: World music.

Почему идти: Ханг-драм - один из самых молодых музыкальных инструментов в мире и одновременно - самый "музыкальный" из всех ударных. Он состоит из двух соединенных металлических полусфер и с виду напоминает летающую тарелку Звучание ханга - песня Земли и голос Космоса - завораживает и умиротворяет (не случайно этот инструмент используют в виброакустической терапии). Участницы ансамбля Sunset извлекут из своих хангов звуки вечности в стенах готического собора Св. Андрея, где их волшебное звучание обретет особый объем и колорит.

Где, когда, сколько: Англиканский собор Св. Андрея; 20 февраля (начало в 17.00); 2 000 - 3 000 руб.

Культура Музыка Гид-парк

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