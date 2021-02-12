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HBO готовит сериал в рамках перезагрузки "Бэтмена"

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    12.02.2021, 19:06
Текст:   Илья Маршак
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Перезагрузка "Бэтмена" потихоньку обрастает новыми проектами - первым из них станет сериал HBO Max, посвященный некоему Готэмскому полицейскому, под названием "Полиция Готэма" (Gotham PD). Режиссер полнометражной картины Мэтт Ривз будет продюсировать сериал совместно с шоураннером Джо Бартоном.

Фото: kinopoisk.ru
На HBO прокомментировали новость о сериале по миру "Гарри Поттера"

Появление в сериале Брюса Уэйна/Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона пока кажется маловероятным, однако программный директор HBO Кейси Блойс не исключил того, что зрители могут увидеть Джеффри Райта в роли комиссара Джима Гордона, сообщает портал Comicbook.

"Идея такова: Мэтт Ривз, очевидно, будет продюсером "Полиции Готэма". Мы не хотим разделять персонажей кино и персонажей ТВ. Должна быть некоторая подвижность. Сейчас мы находимся на очень ранних стадиях этого процесса, поэтому сложно сказать что-то конкретное, но предполагаю, что кроссовер будет", - рассказал он.

По словам главы HBO, Warner Bros. в целом работает над координацией всех своих предложений по комиксам DC. Блойс отметил, что особенный восторг у фанатов вызвала встреча Флэша в исполнении Эзры Миллера и персонажа Гранта Гастина в кроссовере "Кризис на бесконечных землях" телеканала The CW.

Ранее стало известно о том, что свой сериал также получит еще один "перезагруженный" проект DC Comics "Отряд самоубийц" - в январе 2022 года на HBO Max состоится премьера сериала "Миротворец".

"Это будет хороший пример того, на что способен HBO Max совместно с DC. Поскольку предполагается производство на более высоком уровне, вероятно, это будет больше похоже на полнометражное кино, чем на то, что делает The CW". В прошлом WarnerMedia и The CW не координировали свою деятельность, но сейчас очень важно работать согласованно, обговаривая каждую деталь и не дублируя друг друга", - добавил Блойс.

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