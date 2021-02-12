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Названа дата выхода спин-оффа "Отряда самоубийц"

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    12.02.2021, 15:09
Текст:   Илья Маршак
Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер" Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"

Спин-офф предстоящего фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" - сериал Джеймса Ганна "Миротворец" - обзавелся приблизительной датой премьеры. По словам программного директора HBO и HBO Max Кейси Блойса, это будет январь 2022 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Главную роль, безжалостного убийцу Миротворца, нового члена Оперативной группы X, исполнит известный американский рестлер, хип-хоп исполнитель и актер Джон Сина ("Бамблби"). Описанный как "тупая версия Капитана Америки", он готов сделать все для достижения мира - даже убивать.

Впервые шоу было анонсировано в сентябре 2020 года, Ганн назначен продюсером, сценаристом и режиссером нескольких эпизодов.

Warner Bros. скрывает большую часть сюжета сериала, однако известно, что в продолжении перезагрузки "Отряда самоубийц" 2016 года будут фигурировать персонажи из новой картины, включая Эмилию Харкорт (Дженнифер Холланд) и Джона Экономоса (Стив Эйджи), сообщает портал Screen Rant.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
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Кроме того, объявлено, что к актерскому составу присоединились Даниэль Брукс ("Оранжевый - хит сезона"), Чаквуди Ивуджи ("Когда они видят нас"), Локлин Манро ("Ривердейл"), Энни Чанг ("Карточный домик"), Кристофер Хейердал ("Того"), Крис Конрад ("Смертельная битва 2: Истребление") и Роберт Патрик.

Также недавно стало известно, что звезда комедийного сериала "Шоу Кролла" Нхут Ле исполнит роль Дзюдомастера, а Элизабет Фейт Ладлоу из "Стражей Галактики 2" сыграет персонажа по имени Кия.

По словам Блойса, спин-офф перезагрузки "Отряда самоубийц" был одним из первых сериалов DC, которые он выбрал, когда начал заниматься контентом DC для HBO в августе, а Ганну предоставлена практически полная творческая свобода.

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