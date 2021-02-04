Опубликован официальный синопсис нового "Отряда самоубийц"

Несмотря на то, что Джеймс Ганн подтвердил, что его фильм никак не будет связан с "Отрядом самоубийц" Дэвида Айера 2016 года, в картине все же будут присутствовать некоторые знакомые лица, среди которых Виола Дэвис (Аманда Уоллер), Юэль Киннаман (Рик Флэг) Идрис Эльба (Бладспорт) и Марго Робби (Харли Квинн).

Однако поклонников кинокомиксов ждет знакомство с куда более разношерстной командой, состоящей как из хорошо известных, так и новых персонажей Расширенной вселенной DC.

Создатели фильма приглашают зрителей заглянуть "в ад, также известный как Белль Рив" - тюрьму для самых опасных злодеев (с самым высоким уровнем смертности в США). На данный момент известно, что в новый отряд особо опасных заключенных войдут Миротворец, Капитан Бумеранг, Крысолов 2, Савант, Черный Страж, Человек-в-Горошек, Ласка и Король Акул.

Согласно официальному синопсису, представленному Warner Bros., основные события "Отряда самоубийц" развернутся на острове Корто Мальтезе - команде злодеев придется пробираться через джунгли, а каждое неверное движение будет вести к гибели одного из них. Кто станет целью отряда и стоит ли ждать появления каких-либо главных злодеев DC - пока загадка, передаёт Collider.

Стоит отметить, что в комиксах DC Корто Мальтезе становится местом столкновения интересов США и СССР, причем на стороне правительства выступает Супермен, а Советы направляют на остров ядерную ракету. Таким образом, есть вероятность, что в "Миссии на вылет" может появиться Супермен в исполнении Генри Кавилла.

В 2020 году на мероприятии DC FanDome продюсер картины Питер Сафран заявил, что это будет "совершенно уникальный военный фильм в духе 1970-х".

Российская премьера ленты "Отряд самоубийц: Миссия навылет" запланирована на 5 августа 2021 года.