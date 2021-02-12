Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

Социальная сеть Instagram начинает удалять аккаунты пользователей за сообщения, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности в личной переписке. Соответствующее заявление компания распространила в четверг, подчеркнув недопустимость подобных высказываний.

Ранее в случае жалоб на оскорбительное содержание личных сообщений в Instagram блокировалась возможность их отправки на некоторое время. Теперь за подобное будет заблокирован аккаунт. "Мы также заблокируем новые аккаунты, которые пользователь может создать, чтобы обойти ограничения", - цитирует ТАСС заявление.

Подчеркивается, что компания не намерена нарушать тайну переписки и просматривать сообщения. Блокировка будет вводиться на основании жалоб пользователей, которые подверглись оскорблениям.

В Instagram отметили, что поводам для ужесточения правил стала ситуации с британскими футболистами, которые подверглись оскорблениям в личных сообщениях.