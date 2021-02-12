Исследование: "Новым инвесторам" не хватает знаний

Новыми инвесторами все чаще становится молодежь, далекая от экономики и не имеющая достаточного багажа знаний в области финансов, к такому выводу пришли экономисты аналитического центра НАФИ. Отсутствие финансовой грамотности при этом не мешает россиянам инвестировать.

"Типичный портрет "нового инвестора" - мужчина, в молодом возрасте, с высшим образованием и проживающий в крупном городе", - говорится в исследовании, где также отмечается, что наибольший интерес (39%) проявляют студенты вузов и молодежь в возрасте до 24 лет.

Стимулом к повальному увлечению игрой на фондовых рынках послужили сразу несколько факторов, считают экономисты: во-первых, это снижение процентной ставки по вкладам, а во-вторых, популяризация различных инвестпродуктов, которые создали ложные ощущения о простоте и доступности инвестиционной деятельности.

При этом, подчеркнули в НАФИ, чаще идут на биржу жители мегаполисов, нежели выходцы из провинции, в возрасте от 25 до 34 лет инвестициями интересуется уже каждый третий, в следующей возрастной группе (35-44) - каждый четвертый. "Молодежь, которая выходит сегодня на инвестиционный рынок, часто не имеет должной подготовки и не проводит оценку рисков. Высокий уровень цифровых компетенций, который позволяет "новым инвесторам" использовать цифровые решения для удаленного управления инвестициями, сочетаются с невысокой инвестиционной грамотностью", - прокомментировала результаты исследования генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. Подобная модель поведения часто приводит к ошибкам в выборе продукта для инвестирования и, как следствие, потере финансовых активов.

По данным опроса, достаточные компетенции об операциях на фондовом рынке есть лишь у 3% опрошенных, поверхностные знания - у 29%. При этом подавляющее большинство россиян знаний в сфере инвестиций не имеют.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, за третий квартал 2020 года брокеры привлекли 1,6 миллиона новых клиентов, физических лиц, и регулятор называет такой показатель рекордным. Большую часть по-прежнему привлекают банки с брокерской лицензией. Общая сумма активов на брокерских счетах составляет 12,7 триллиона рублей (+1,3 триллиона за третий квартал).

Аналитический центр НАФИ проводил Всероссийский опрос в декабре 2020 года, в ходе которого были опрошены 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.