Кабмин одобрил законопроект, повышающий прозрачность бюджетной системы

Одобренный правительством законопроект "О совершенствовании исполнения бюджетов" повысит прозрачность системы администрирования доходов и источников финансирования дефицита бюджета. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает его слова пресс-служба Минфина.

"Составление бюджета в части доходов станет проще и прозрачнее благодаря отказу от практики ежегодного пересмотра и утверждения главных администраторов доходов бюджета. Соответствующие поправки, разработанные Минфином России, одобрены на заседании Правительства в пятницу, 12 февраля", - говорится в сообщении.

По словам Антона Силуанова, изменения гарантируют полноту и своевременность пополнения бюджетов разных уровней, а также стабильность функционирования бюджетной системы в целом.

"Полномочия главных администраторов доходов бюджета будут закреплены на постоянной основе. Это снизит издержки процесса составления проекта бюджета, повысит качество работы", - приводится в сообщении пояснение министра.

Кроме того, уточняется, что поправки предусматривают общий порядок возврата неналоговых платежей (по аналогии с налоговыми и таможенными платежами); урегулирование механизма уточнения невостребованных платежей и ряда других вопросов администрирования доходов и поступлений по источникам финансирования.

"Принятие законопроекта повысит прозрачность системы администрирования доходов и источников финансирования дефицита бюджета", - подытожил Антон Силуанов.