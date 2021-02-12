Кабмин выделит более 49 млрд на спецвыплаты врачам

Правительство направит более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты врачам и медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией.

"Это средства на первый квартал текущего года", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам Мишустина, ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, но врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях, и правительство продолжает поддерживать их.

Высокой остается нагрузка на больницы и поликлиники. Из-за коронавируса их расходы выросли, заметил премьер.

"Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, для того чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - сообщил он.