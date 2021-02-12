Карацев победил девятую ракетку мира на Australian Open и вышел в 4-й круг

Россиянин Аслан Карацев сенсационно одолел аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В матче третьего круга турнира 114-й номер классификации Карацев встречался с восьмым номером посева аргентинцем Диего Шварцманом. 27-летний россиянин, дебютировавший в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, сотворил сенсацию.

Уже в первом сете стало очевидно, что у фаворита встречи возникли серьезные проблемы. Шварцман никак не мог подобрать ключи к манере игры соперника. В итоге партия осталась за россиянином - 6:3.

Все попытки аргентинца как-то переломить ход поединка к успеху не привели. Два последующих сета Карацев выиграл с таким же счетом, впервые в карьере выйдя в четвертый круг турнира "Большого шлема".

Следующий соперник Карацева определится в матче между двумя канадскими теннисистами - Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом.