Кардиолог объяснила, что вызывает внезапную смерть в любом возрасте

Есть такие сбои в здоровье, которые могут провоцировать опасные для жизни последствия, казалось бы, без каких-то внешних причин, предупредила врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина.

Это может объясняться внезапными проблемами в работе сердечно-сосудистой системы. В группе риска люди с генетическими заболеваниями, некоторыми видами аритмии, пациенты с пороками сердца.

Еще одна распространенная причина внезапных смертей - центральное сонное апноэ.

Как правило, страдающие от недуга просыпаются уставшими, в плохом настроении, могут жаловаться на одышку. Апноэ связано не только с сердечным здоровьем, но и с нервной системой, отметила врач. Об этом пишет aif.ru.

Кроме того, летальные исходы фиксируются в результате разрыва (расслоения) аневризмы, отрыва тромба и синдроме внезапной необъяснимой смерти.

"Внезапная сердечная смерть может случаться, например, на пике физических нагрузок", - предупредила кардиолог.