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Кейт Уинслет из багажника поддержала коллегу во время секс-сцены

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    12.02.2021, 15:50
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

45-летняя британская актриса Кейт Уинслет рассказала, как помогла молодой коллеге Энгаури Райс во время съёмок сцены секса для нового драматического сериала "Кобыла Исттауна".

Фото: kinopoisk.ru
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Обеспечивать моральную поддержку 20-летней актрисе опытной Уинслет пришлось в стеснённых обстоятельствах - из багажника машины, так как секс по сюжету случился в автомобиле.

Актёрам не пришлось раздеваться, в связи с чем координатора по секс-сценам, обычно присутствующего в съёмочной группе, не было. И эту роль на себя взяла Уинслет, заметив, что Райс сильно нервничает.

"Я буду рядом", - сказала Уинслет коллеге, отметив, что её присутствие облегчило задачу актёрам. Воспоминаниями Кейт поделилась в подкасте How I Found My Voice.

Премьера "Кобылы Исттауна" запланирована на HBO 18 апреля.

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