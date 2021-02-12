Кейт Уинслет из багажника поддержала коллегу во время секс-сцены

45-летняя британская актриса Кейт Уинслет рассказала, как помогла молодой коллеге Энгаури Райс во время съёмок сцены секса для нового драматического сериала "Кобыла Исттауна".

Обеспечивать моральную поддержку 20-летней актрисе опытной Уинслет пришлось в стеснённых обстоятельствах - из багажника машины, так как секс по сюжету случился в автомобиле.

Актёрам не пришлось раздеваться, в связи с чем координатора по секс-сценам, обычно присутствующего в съёмочной группе, не было. И эту роль на себя взяла Уинслет, заметив, что Райс сильно нервничает.

"Я буду рядом", - сказала Уинслет коллеге, отметив, что её присутствие облегчило задачу актёрам. Воспоминаниями Кейт поделилась в подкасте How I Found My Voice.

Премьера "Кобылы Исттауна" запланирована на HBO 18 апреля.