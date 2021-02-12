Китайская мудрость: вышла новая серия IP Stories о появлении фейерверка

"Китайцы придумали фейерверк исключительно в мирных целях, - подчеркнул китаист, доктор экономических наук, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. - В Китае фейерверк изобрели намного раньше, чем порох, причем поначалу его не рассматривали в качестве заряда для огнестрельного оружия. Салют обычно устраивали в честь праздников в императорских дворцах для того, чтобы всем было весело и красиво. Только через пару-тройку веков китайцы поняли, что порохом, используемым в фейерверках, можно заряжать стрелковое оружие".

Китайский Новый год отмечают во многих странах, и праздник не представить без салютов и фейерверков, которые часто ставят "пиротехнические" рекорды. Например, в американском штате Колорадо запустили в небо со скоростью 482 км/ч снаряд весом более 1,1 т. Событие попало в Книгу рекордов Гиннесса. По продолжительности новогодних салютов абсолютное лидерство принадлежит ОАЭ: шоу продолжалось 35 минут, залпы производились с 16 небоскребов. Фейерверк в Сиднее считается одним из лучших пиротехнических представлений в мире. Вживую его наблюдают более миллиона человек. При этом для Австралии это прецедент успешного бизнеса: в 2019 году огненная забава обошлась властям в 6,5 млн долларов, но принесла доход в размере 130 млн долларов.

В гонке за первенство далеко не каждый пиротехник осознает, что уникальный "рисунок" фейерверка в небе - это тоже изобретение, на которое автор может предъявить права… если они оформлены должным образом. Спасает тех, кто по всему миру копирует чужие находки, лишь то, что авторы "взрывных" инноваций в большинстве своем не заботятся об охране прав. Но современная практика применения закона и в этой новогодней феерии может дорого обойтись невеждам. Пока патентодержатели не проявили себя, но ряды их растут. Самым крупным держателем патентов на фейерверки стала американская корпорация The Walt Disney Company. Помимо пиротехники различной конфигурации, в патентном портфеле транснациональной компании есть особая система, снижающая негативное воздействие взрывчатых веществ на окружающую среду.

Сериал создан Агентством комплексных коммуникационных решений Prophet специально для Ассоциации IPChain - крупнейшей в России организации, занимающейся развитием института интеллектуальной собственности. Анимационный проект призван привлечь внимание творцов к важности использования цифровых инструментов защиты своей креативной продукции. Сценарий написан Мариной Собе-Панек - автором научно-популярных фильмов и книг, членом Академии российского телевидения.

Все выпуски "IP Stories: Истории из истории" доступны на страницах Агентства комплексных коммуникационных решений Prophet в YouTube, Instagram и Facebook, и на каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain.

Prophet − агентство комплексных коммуникационных решений, созданное в 2017 году. Работает по системе полного цикла. Профессиональные и технологические мощности агентства позволяют реализовывать самые амбициозные проекты под ключ. Работает с российскими и международными компаниями из динамично развивающихся индустрий и высокотехнологичных секторов экономики. Первое в России агентство, специализирующееся на работе со сферой интеллектуальной собственности и креативными индустриями.

За три года работы Агентством было реализовано более 350 проектов, в том числе федерального и международного уровня. География реализованных проектов охватывает 19 стран. Клиентская база агентства включается в себя 30 постоянных российских и международных организаций. Финалист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" 2019 года.

Prophet является членом профессиональных объединений: Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и Международной Рекламной Ассоциации (International Advertising Association, IAA).

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain ─ формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности ─ распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах ─ как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, "Роскосмос", Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др. Также IPChain является инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.