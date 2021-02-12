Лавров: РФ готова к разрыву отношений с Евросоюзом

Новости

Выживший при взрыве во Владикавказе оказался ювелиром 10:55
Стало известно, в какие столичные музеи школьники могут ходить бесплатно 10:54
На базе "Бумеранга" может быть создан колесный танк 10:54
Легенда джаза Чик Кориа умер от редкой формы рака 10:51
На Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание электричек 10:48
В Москве цены на жилье вырастут на 8 процентов 10:41
Задержаны двое участников нападения на военных в Дагестане в 1999 году 10:37
Московский кинотеатр покажет лучшие экранизации "Ромео и Джульетты" 10:31
Более ста категорий очередников на жилье сведут в единый реестр 10:18
В Норвегии хотят обязать население носить сразу по две маски 10:17
В Швеции 64 человека умерли после вакцинации от коронавируса 10:12
Путин поздравил Дедова с юбилеем 10:04
Глава оргкомитета "Токио-2020" объявил о решении уйти в отставку 10:04
В Московском зоопарке археологи нашли старинные вещи 09:59
К уборке снега в Москве привлекли 60 тысяч рабочих 09:54
Оптовые цены на минтай в России упали до минимума за последние годы 09:47
Автомобилистов в Москве призвали не садиться за руль из-за снегопада 09:30
Около 120 человек разбирают завалы на месте взрыва во Владикавказе 09:25
Власти: Утечка газа стала причиной взрыва во Владикавказе 09:13
В Японии появится министр по одиночеству 09:00
В Бурятии произошло два землетрясения за час 08:59
Самолет "Байкал" предложили использовать для полетов на Дальнем Востоке 08:58
В Саратове без воды остались 17,5 тысяч жителей 08:55
На Ямале девочкам сделают прививку от вируса папилломы человека 08:54
В Нижегородской области разрешили работать фудкортам и детским центрам 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
12.02.2021 10:42
Рубрика: Власть

Лавров: РФ готова к разрыву отношений с Евросоюзом

Текст: Диана Ковалева
Россия не исключает, что может разорвать связи с ЕС, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - заявил Лавров в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров рассказал о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной

При этом он отметил, что Москва не хотела бы изолироваться от мирового сообщества, однако подчеркнул, что к этому нужно быть готовым.

"Хочешь мира - готовься к войне", - заключил министр.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
Оптовые цены на минтай в России упали до минимума за последние годы
Вильфанд: Опасная погода ожидается в ряде регионов России
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей