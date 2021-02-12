Лавров: РФ готова к разрыву отношений с Евросоюзом

Россия не исключает, что может разорвать связи с ЕС, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - заявил Лавров в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

При этом он отметил, что Москва не хотела бы изолироваться от мирового сообщества, однако подчеркнул, что к этому нужно быть готовым.

"Хочешь мира - готовься к войне", - заключил министр.