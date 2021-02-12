Лавров: США не нужны хорошие отношения России и Германии

В США и европейских странах не заинтересованы в хороших отношениях между Россией и Германией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я уверен, что наши хорошие отношения с Германией американцам не нужны, как и не нужны другим странам, находящимся на Европейском континенте. Англичанам тоже не нужны, как, собственно говоря, Западу не была нужна единая Германия в свое время", - заявил министр в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он также подчеркнул, что именно СССР был главным сторонником восстановления единства Германии, а западные страны нехотя пошли на соответствующие договоренности и очень волновались.

"Мы руководствовались тем, что немецкий народ имеет право быть единым. Это историческое его предначертание как народа", - сказал Лавров.