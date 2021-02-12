Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны, чтобы избежать слежки

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США следят за пользователями смартфонов, и призвал отказаться от них в пользу кнопочных мобильных телефонов.

"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и iPhone, ради Бога, звоните. Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы паритесь по этим iPhone. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - сказал он, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Напомним, что VI Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля. Главным образом на обсуждение вынесены основные положения Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, а также направления общественно-политического развития государства. На форуме присутствуют более 2,4 тысячи человек.