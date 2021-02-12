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12.02.2021 13:26
Рубрика: В мире

Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны, чтобы избежать слежки

Текст: Алла Владимирова

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США следят за пользователями смартфонов, и призвал отказаться от них в пользу кнопочных мобильных телефонов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и iPhone, ради Бога, звоните. Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы паритесь по этим iPhone. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - сказал он, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Напомним, что VI Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля. Главным образом на обсуждение вынесены основные положения Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, а также направления общественно-политического развития государства. На форуме присутствуют более 2,4 тысячи человек.

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