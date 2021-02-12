МФТИ запускает шесть новых онлайн-курсов

Получить топовое техническое образование, не выходя из дома? Легко. Несмотря на то, что с 8 февраля вузы официально вышли с удаленки, практически все они продолжают развивать систему дистанционного образования.

Так, недавно на платформе массового онлайн-образования Coursera Московский физико-технологический институт вместе с партнерами запустил шесть новых образовательных курсов. А всего их теперь больше 80, и почти полмиллиона слушателей. Есть и академические программы, и созданные с бизнес-партнерами.

Чему можно научиться? Среди новых курсов - введение в Microsoft Power BI, один из самых популярных инструментов бизнес-аналитики в мире. Курс Competitive Programming for Beginners - англоязычная версия сверхпопулярного курса МФТИ "Быстрый старт в спортивное программирование", собравшего уже более 13 тысяч слушателей и признанного лучшим в области программирования по версии EdCrunch.

А вот другая тематика - про космос. Курс Processing of Space Monitoring Information раскрывает процесс наблюдения за околоземным космическим пространством. Кроме того, есть программа по основам научных исследований, лекции по классической механике и механике жидкости, а также курс про алгебраические методы в информатике.

По мнению экспертов, ограничения, связанные с пандемией, дали импульс развитию дистанционных форматов обучения. Аудитория распробовала новые тренды, поэтому рост подобных предложений вполне ожидаем. Сегодня онлайн-образование - это уже большая отрасль со своими лидерами, правилами и группами интересов. Причем, целевая аудитория - уже не только студенты, но и люди, уже имеющие высшее образование.

Сегодня, основываясь на полученном опыте, авторы курсов значительно повысили качество образования в онлайне и начали создавать адаптированные, порой даже более сложные и востребованные программы. МФТИ при разработке онлайн-курсов сотрудничает с крупными российскими и иностранными компаниями, такими, как Яндекс, МегаФон, Mail.ru group и другими.

Одни из самых популярных - курсы в сфере IT.

"Востребованность IT-специалистов на рынке труда все еще высока, а порог входа в профессию относительно невысокий, - комментирует директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев. - При достаточной мотивации освоить язык программирования можно за пару месяцев. Хороший пример - наш учебный фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode. В его программах приняли участие уже 30 000 человек. Мы видим, что в обществе есть большой запрос на короткие и качественные онлайн-программы в сфере IT, и Московский физтех отвечает на этот запрос".