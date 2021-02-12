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12.02.2021 14:22
Рубрика: В мире

МИД: Сербия для России - надежный партнер

Текст: Александр Борисов
Сербия является для России традиционно дружественным, надежным партнером, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Активно развиваются многоплановые двусторонние отношения, которые приобрели стратегический характер, - подчеркнула она. - Тесно взаимодействуем с Белградом на международной арене, оказываем поддержку в его борьбе за сохранение независимости и территориальной целостности страны применительно к ситуации вокруг Косово. Новым направлением сотрудничества в нынешних условиях стало совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Официальный представитель МИД России также напомнила о том, что 15 февраля Республика Сербия отмечает национальный праздник - День государственности. В этой связи Мария Захарова сердечно поздравила сербских друзей, пожелав им мира, благополучия и процветания. "Выбор этой даты глубоко символичен, - отметила она. - 15 февраля 1804 года на православный праздник Сретения началось Первое сербское восстание, явившееся начальным, исторически важным этапом борьбы сербов за освобождение от многовекового османского ига. Впоследствии 15 февраля 1835 года была принята первая Конституция. Эти события XIX века стали переломными в летописи сербского народа и государства".

В мире Европа Сербия Правительство МИД

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