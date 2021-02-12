Минцифры прокомментировало переход на новый номер междугородней связи

Теме уже более 10 лет, напомнили в пресс-службе Минцифры. Переход с "8" на "0" и "00" связан с приведением российской нумерации в соответствие с международной. Однако острой необходимости делать это быстро сейчас нет, поэтому переход будет плавно осуществляться до 2025 года. Приказ переиздают сейчас в рамках регуляторной гильотины.

Основная цель постановления - не международная нумерация, а закрепление номера "122" как "Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи", подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что единый бесплатный номер 122 был введен для решения проблемы с дозвоном до медицинских учреждений в связи с пандемией коронавируса. К 1 декабря 2020 года его внедрили все регионы.