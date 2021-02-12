Минпромторг активизирует работу по развитию малоформатной торговли

Минпромторг совместно с регионами активизирует работу по развитию торгового формата shop-in-shop для малоформатной торговли, в том числе, используя территорию, прилегающую к крупным торговым центрам. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Курган.

"Это очень важное направление, связанное с тем, что особенно прошлый год был очень сложным для малых форматов торговли, да и, собственно, производителей продуктов питания, малого и среднего бизнеса, которые и не должны пробиваться в крупные федеральные сети. Почему? Потому что там достаточно высокие или повышенные требования по объемам, по стандартам, по упаковке, по срокам поставки и т.д.", - сказал Мантуров.

По его словам, лучшим форматом для этой категории производителей являются ярмарки, нестационарная и мобильная торговля. Министр напомнил, что в свое время Минпромторгом был разработан проект закона для нестационарной и мобильной торговли. "Он достаточно долго согласовывался и в региональном формате, затем на законодательном уровне. Были замечания у Совета Федерации", - сказал он.

По словам Дениса Мантурова, в министерстве учли замечания, сделали законопроект более компактным, с учетом коллективной работы с сенаторами, с Госдумой. "В ближайшее время мы уже увидим завершение этой работы, но буквально на днях председатель правительства (Михаил Мишустин) подписал постановление, в котором описываются требования и рекомендации для регионов, как раз по развитию этого сектора экономики. Для того чтобы мотивировать и создавать условия его развития. Как я уже сказал, в том числе и ярмарки, и федеральные и региональные крупные торговые сети", - уточнил глава Минпромторга.

Министр отметил готовность предоставлять территорию для развития формата shop-in-shop. "Это закассовое пространство, которое предоставляется для малых форматов торговли, где коллеги могут реализовывать свою продукцию. И на территории, которая прилегает к крупным торговым объектам также будет предоставляться малому и среднему бизнесу для реализации своей продукции", - пояснил Мантуров.

Он подчеркнул, что это и есть реальная поддержка и помощь для малого и среднего бизнеса, который в большей степени нуждается в этой поддержке для того, чтобы реализовывать больше своей продукции.

"Это повлияет, в первую очередь, и на развитие этих предприятий, но и потребителю будет предоставлена конкурентная возможность приобретать продукцию быстрее, удобнее, и по более доступным ценам. Поэтому мы сейчас с регионами будем проводить активную работу по реализации этого решения правительства и к 1 мая доложим в правительство по результатам проведенной работы совместно с регионами", - подытожил глава торгово-промышленного ведомства РФ.