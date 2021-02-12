Минпромторг подготовил правила обязательной маркировки велосипедов

Минпромторг подготовил правила маркировки велосипедов. Соответствующий проект постановления, подготовленный ведомством, опубликован для прохождения процедуры общественного обсуждения. Действие документа распространяется на все велосипеды, включая трехколесные детские, а также с мотором.

Документ устанавливает сроки прохождения всех этапов маркировки велосипедов. Так, с 1 сентября 2021 года участники оборота должны пройти регистрацию в системе. "С 1 сентября или в течение 7 календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления участником оборота велотоваров деятельности, связанной ‎с вводом в оборот, оборотом и розничной продажей", - говорится в проекте постановления.

Там также указано, что обязательное нанесение кодов для этой группы товаров предусмотрено с 1 февраля 2022 года. Уточняется, что с этой даты участники оборота обязаны наносить коды, вводить в оборот, а также осуществлять вывод продукции с помощью контрольно-кассовых аппаратов с помощью системы обязательной маркировки товаров.

До 15 марта 2022 года должна быть осуществлена маркировка велотоваров, приобретенных до 1 февраля 2022 года и выпущенных на территорию РФ таможенными органами после 1 февраля 2022 года для внутреннего потребления. До 1 мая 2022 участники рынка обязаны произвести маркировку остатков.

С 1 сентября 2022 года все участники товаропроводящей цепочки подают в систему данные об обороте товаров.

"Предложенная этапность направлена на упрощение подключения бизнеса к системе маркировки и позволяет внедрить инструменты электронного документооборота после окончания велосезона. Эксперимент по маркировке велосипедов проводился с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020 года, в "Честном знаке" зарегистрировались 844 компании. Протестированы процессы производства, импорта и оборот вплоть до продажи на кассе", - пояснил руководитель товарной группы "Велосипеды" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ - оператор маркировки) Кирилл Волков.

В пояснительной записке к документу уточняется, что "проект постановления разработан в целях введения обязательной маркировки средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам, включенных в товарную группу "Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности" и "Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности". Все коды товарной номенклатуры ВЭД товаров, попадающих под действие постановления указаны в Перечне, который прилагается к документу.