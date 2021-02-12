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12.02.2021 21:30
Рубрика: Экономика

Минпромторг подготовил правила обязательной маркировки велосипедов

Текст: Светлана Ментюкова

Минпромторг подготовил правила маркировки велосипедов. Соответствующий проект постановления, подготовленный ведомством, опубликован для прохождения процедуры общественного обсуждения. Действие документа распространяется на все велосипеды, включая трехколесные детские, а также с мотором.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Документ устанавливает сроки прохождения всех этапов маркировки велосипедов. Так, с 1 сентября 2021 года участники оборота должны пройти регистрацию в системе. "С 1 сентября или в течение 7 календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления участником оборота велотоваров деятельности, связанной ‎с вводом в оборот, оборотом и розничной продажей", - говорится в проекте постановления.

Там также указано, что обязательное нанесение кодов для этой группы товаров предусмотрено с 1 февраля 2022 года. Уточняется, что с этой даты участники оборота обязаны наносить коды, вводить в оборот, а также осуществлять вывод продукции с помощью контрольно-кассовых аппаратов с помощью системы обязательной маркировки товаров.

До 15 марта 2022 года должна быть осуществлена маркировка велотоваров, приобретенных до 1 февраля 2022 года и выпущенных на территорию РФ таможенными органами после 1 февраля 2022 года для внутреннего потребления. До 1 мая 2022 участники рынка обязаны произвести маркировку остатков.

С 1 сентября 2022 года все участники товаропроводящей цепочки подают в систему данные об обороте товаров.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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"Предложенная этапность направлена на упрощение подключения бизнеса к системе маркировки и позволяет внедрить инструменты электронного документооборота после окончания велосезона. Эксперимент по маркировке велосипедов проводился с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020 года, в "Честном знаке" зарегистрировались 844 компании. Протестированы процессы производства, импорта и оборот вплоть до продажи на кассе", - пояснил руководитель товарной группы "Велосипеды" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ - оператор маркировки) Кирилл Волков.

В пояснительной записке к документу уточняется, что "проект постановления разработан в целях введения обязательной маркировки средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам, включенных в товарную группу "Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности" и "Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности". Все коды товарной номенклатуры ВЭД товаров, попадающих под действие постановления указаны в Перечне, который прилагается к документу.

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