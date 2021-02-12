Минтруд предложил оформлять выплату пенсионных накоплений онлайн

Сейчас для оформления выплаты нужно лично обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ или в негосударственный пенсионный фонд, либо направить заявление и документы по почте.
Формирование обязательных пенсионных накоплений заморожено с 2014 года, и в силу их небольшого размера большинство граждан получит их в виде единовременной выплаты при достижении пенсионного возраста (а не в виде ежемесячной прибавки к страховой пенсии).
Минтруд планирует, что возможность оформлять выплату онлайн появится с 1 января 2022 года.