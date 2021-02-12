Мишустин потребовал к апрелю данные по зарплатам бюджетников

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам к началу апреля представить в Минтруд детальную информацию об уровне заработных плат бюджетников для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации. "Вопрос чувствительный для наших граждан, прошу отнестись к этому с полной ответственностью", - подчеркнул он.

Глава правительства заявил, что система оплаты труда должна быть максимально прозрачной. "Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет", - напомнил он.

- Недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, - указал Мишустин как главам министерств и ведомств, так и губернаторам. - Важно видеть за этими цифрами людей. Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона.