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12.02.2021 13:17
Рубрика: Власть

Мишустин потребовал к апрелю данные по зарплатам бюджетников

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам к началу апреля представить в Минтруд детальную информацию об уровне заработных плат бюджетников для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации. "Вопрос чувствительный для наших граждан, прошу отнестись к этому с полной ответственностью", - подчеркнул он.

Глава правительства заявил, что система оплаты труда должна быть максимально прозрачной. "Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет", - напомнил он.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин призвал объяснять людям, как рассчитывается зарплата бюджетников

- Недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, - указал Мишустин как главам министерств и ведомств, так и губернаторам. - Важно видеть за этими цифрами людей. Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона.

Кабмин выделит более 49 млрд на спецвыплаты врачам

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство направит более 49 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты врачам и медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией.

"Это средства на первый квартал текущего года", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам

По словам Мишустина, ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, но врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях, и правительство продолжает поддерживать их.

Высокой остается нагрузка на больницы и поликлиники. Из-за коронавируса их расходы выросли, заметил премьер.

"Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, для того чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - сообщил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Зарплата Правительство Председатель Правительства Система оплаты труда бюджетников

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