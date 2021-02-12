Мишустин потребовал к апрелю данные по зарплатам бюджетников

Глава правительства заявил, что система оплаты труда должна быть максимально прозрачной. "Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет", - напомнил он.
- Недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, - указал Мишустин как главам министерств и ведомств, так и губернаторам. - Важно видеть за этими цифрами людей. Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника, а также как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона.
Кабмин выделит более 49 млрд на спецвыплаты врачам
"Это средства на первый квартал текущего года", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
По словам Мишустина, ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, но врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях, и правительство продолжает поддерживать их.
Высокой остается нагрузка на больницы и поликлиники. Из-за коронавируса их расходы выросли, заметил премьер.
"Выделим регионам более 25 миллиардов рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, для того чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования", - сообщил он.