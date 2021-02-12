Мишустин потребовал потратить на здравоохранение все до рубля

Модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах с особо непростой ситуацией в этой сфере практически полностью профинансирует правительство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

Максимальный размер софинансирования - 99 процентов - предусмотрен для 26 регионов. В их число вошли Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Северная Осетия, Хакасия, Чувашская Республика, Брянская, Орловская, Пензенская и Псковская области.

Масштабная модернизация первичного звена здравоохранения началась в этом году. "В ближайшие пять лет на нее будет направлено не менее 500 миллиардов рублей. На текущий год предусмотрено 90 миллиардов рублей", - напомнил Мишустин. Регионы смогут использовать средства на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию поликлиник и районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, а также для закупок медицинского оборудования, транспорта для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы. Особенно это актуально для сельской местности и небольших населенных пунктов, где медицина менее доступна, чем в крупных городах, заметил премьер.

Субсидию смогут получить субъекты Федерации, где действует региональная программа модернизации. Объем средств рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

- Наша главная цель - сделать доступной качественную медицинскую помощь по всей стране, - заявил Михаил Мишустин. - Это важная задача, от решения которой зависит здоровье людей. Прошу обеспечить слаженную работу на всех уровнях власти, контролировать, чтобы средства, предусмотренные на эти цели, расходовались максимально эффективно и, как подчеркнул президент, ни один рубль, выделенный на модернизацию первичного звена здравоохранения, не ушел на другие цели.