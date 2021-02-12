Мишустин разрешил промышленный лов новых водных биоресурсов

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил к промышленному лову новые виды водных биоресурсов. В список включены в том числе европейская сардина, голубая щука, морской лещ, каменный, длинношипый и гигантский тасманийский крабы, глубоководная креветка, аргентинский, северный и ряд других кальмаров, осьминог обыкновенный.

Промышленная добыча входящих в перечень биоресурсов разрешается во внутренних морских водах страны, территориальном море, в исключительной экономической зоне и районах действия международных договоров в области рыболовства. Расширение списка, подчеркивают в правительстве, позволит нарастить объемы промысла и переработки, увеличит экспортные поставки, а дополнительная прибыль компаний повысит налоговые поступления в бюджет.