На Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание электричек

С 15 февраля изменится расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД в связи с началом работ на станции Лобня. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На станции переведут устройства, регулирующие движение поездов в автоматическом режиме, на новую современную микропроцессорную систему управления. Основной этап работ планируется провести в марте. Затем к этой системе будет подключаться новый сортировочный парк Лобня-Северный, построенный для грузовой работы - сортировки и отправки 145 вагонов в сутки. Это позволит разгрузить станцию, которая является конечной для поездов МЦД-1 "Одинцово-Лобня". Ежедневно через Лобню курсирует 214 пригородных, 8 грузовых и два пассажирских поезда.

Технологические "окна" назначены с 15 по 19 февраля и с 24 по 26 февраля преимущественно с использованием ночного времени, чтобы сохранить объемы движения в часы "пик". В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько электричек выведут из расписания. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.