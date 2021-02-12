Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ

Восстановление экономики России до уровня до пандемии коронавируса может произойти к концу 2021 года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 г., а не к середине 2022 г., как мы ранее предполагали", - передает ТАСС ее выступление на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Напомним, что ранее Центробанк отмечал восстановление экономики с начала текущего года и сохранил прогноз по динамике ВВП России в 2021 году - рост на 3-4%.