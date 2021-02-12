Названы возможные сроки регистрации вакцины Центра Чумакова

Вакцина от коронавируса "КовиВак", разработанная в Центре им. Чумакова, может быть зарегистрирована в конце февраля и поступить в гражданский оборот в конце марта. Об этом сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

"В конце этого месяца мы рассчитываем получить регистрационное удостоверение. После этого первая выпущенная партия нашей вакцины должна пройти контроль качества, что займет около месяца. Дело в том, что есть биологические процессы, которые ускорить нельзя. Поэтому приблизительно в конце марта "КовиВак" будет доступна россиянам", - сказал он.

Чернов пояснил, что в вакцине Центра им. Чумакова используется цельный инактивированный, то есть - убитый вирус, который не может нанести вреда организму. По его словам, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания. "Так, если большинство генно-инженерных вакцин блокируют s-белок, который используется, чтобы помогать вирусу присоединяться к рецепторам клетки и проникать внутрь, то мы же полностью имитируем природный процесс и тем самым страхуемся от каких-то вещей, которые пока еще не изучены", - говорит представитель разработчиков "КовиВак".

Чернов рассказал, что прививка этой вакциной также делается дважды с промежутком в две недели. Только вводится один и тот же компонент.