Новые штаммы коронавируса обнаружены на севере Бразилии

На севере Бразилии ученые обнаружили неизвестные ранее мутации коронавируса SARS-CoV-2. Образцы биоматериала были взяты у жителей штата Рондония на границе с Боливией.

"В ходе исследования геномов, которое мы проводили с апреля по май 2020 года, было выявлено 22 мутации, теперь их 41", - рассказал представитель научно- исследовательского объединения имени Круза при министерстве здравоохранения Бразилии.

Шесть мутаций вызывают обеспокоенность ученых, поскольку связаны с изменением структуры S-белка. Из-за таких изменений вирус может стать более заразным, не исключены случаи повторного инфицирования. Кроме того, существующие сейчас вакцины не будут защищать от новых штаммов, пишет ТАСС.