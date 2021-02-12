Определен самый удачный период для укрепления рубля в 2021 году

Вторая неделя февраля завершается укреплением рубля против доллара и нейтрально против евро. И впереди у него еще много времени, чтобы продолжить этот тренд.

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал о ближайших перспективах рубля и назвал благоприятный для него период:

- Пятница, как и предыдущие дни этой недели, окажется малоинформативной. Большинство глобальных инвесторов возьмут паузу вплоть до следующей среды, когда в США будут представлены свежие оценки розничных продаж и промпроизводства наряду с динамикой цен производителей. Либо даже до пятницы 19 февраля, когда появятся обновленные индексы деловой активности в сфере услуг.

А в эту пятницу на внутреннем валютном рынке можно ожидать в целом нейтральной реакции на итоги заседания Банка России.

Ускорение инфляции с 4,9 до 5,2 процента в январе и перспективы продолжения этой тенденции в ближайшие месяцы не повлечет за собой повышение ключевой ставки с нынешнего уровня в 4,25 процента годовых. А сопроводительный комментарий может содержать отсылки на усиление проинфляционных рисков, которые будут смягчены ожиданиями их кратковременного характера.

Тем не менее на фоне высоких цен на нефть (выше 60 долларов за баррель марки Brent) и сохранения высоких аппетитов к риску рубль продолжит инерционное укрепление. Его может сдержать лишь характерная для пятницы фиксация прибыли. Курс доллара может приблизиться к уровню в 73 рублей, евро - стать дешевле 89 рублей.

Подобные настроения могут сохраниться и после выходных. Как минимум до среды, до выхода макростатистики, у рынков не появится повода для смены курса. К этому времени едва ли наступит ясность в отношении пакета стимулов в США (в дальнейшем может сработать правило "покупай на слухах, продавай по факту").

Цены на нефть продолжат выступать ключевым драйвером укрепления национальной валюты. Добровольные ограничения Саудовской Аравии и ее союзников на 1,425 миллиона баррелей в сутки в феврале-марте превышают потенциальное ослабление спроса на миллион баррелей в сутки по оценке Международного энергетического агентства.

Всё это вместе с улучшением эпидемиологической ситуации будет способствовать закреплению цен на "черное золото" в коридоре 55-68 долларов за баррель.

Предпосылки для укрепления рубля при прочих равных условиях создаст и характерная для первой половины года сезонность платежного баланса - поступление валюты по экспортному каналу превышает ее отток при закупках импорта. Именно по этой причине первые три месяца года почти всегда оказывались благоприятными для рубля. За исключением эпизодов с последствиями перехода Банком России к политике таргетирования инфляции в 2015 году и коронакризиса 2020 года.