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12.02.2021 16:21
Рубрика: Власть

Организаторов попрошайничества предложили сажать на срок до 10 лет

Текст: Татьяна Замахина
Фракция "Справедливая Россия" предлагает ужесточить ответственность за организацию попрошайничества. Законопроект, который внесла группа парламентариев во главе с лидером Сергеем Мироновым, предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Максимальный срок предусмотрен за вовлечение в этот процесс детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один из внесенных на эту тему проектов дополняет Уголовный кодекс статьей "Организация занятия попрошайничеством". Такое деяние, если лицо ранее привлекалось к ответственности, наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Если деяния совершены с использованием для занятия попрошайничеством лиц, не достигших 14 лет, нарушителю законодательства, согласно проекту, грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Также депутаты фракции внесли поправки в КоАП. Если лицо ранее не привлекалось к ответственности за организацию попрошайничества, то деяние влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

"Сразу скажу, что этот законопроект не направлен против людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, - прокомментировал Сергей Миронов. - Он против тех, кто делает из них рабов, облагает данью, заставляет заниматься обманом, играя на чувстве жалости".

По его оценке, сейчас у правоохранительных органов нет никаких законодательных оснований для привлечения к ответственности организаторов этого грязного бизнеса. В КоАП попрошайничество даже не упоминается. Теоретически к административной ответственности можно привлечь только самих профессиональных "нищих" за хулиганство, отметил Миронов. "Правда, для этого нужно будет доказать, что они приставали или даже оскорбляли граждан, но это вряд ли возможно, - пояснил он. - Уголовная ответственность организаторам в таких делах грозит только за привлечение несовершеннолетних попрошаек, и поэтому для работы на улицах, в электричках и переходах метро их уже не привлекают".

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство Административное законодательство

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