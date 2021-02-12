Астрономы обнаружили остатки похожих на Землю планет

В атмосфере четырех белых карликов вблизи с Солнечной системой обнаружены фрагменты погибших планет похожих на Землю, сообщает Nature Astronomy.

При анализе данных с телескопа Gaia астрономы Уорикского университета зафиксировали излучение, указывающее на присутствие лития. Около одной из звезд имелся фотосферный калий. Эти вещества, по словам ученых, служат индикаторами планетарной коры, в мантии или ядре их немного.

Относительное содержание элементов по сравнению с натрием и кальцием показало, что их количество соответствует химическому составу каменистых планет, которые испарились во внешних слоях атмосферы звезд в течение двух миллионов лет.

Атмосфера белых карликов содержит огромную массу металлического мусора, но ее недостаточно для образования планеты. Именно поэтому астрофизики считают, что обнаруженные скопления являются лишь остатками планет. Исследованные звезды начали затухать около 5-10 миллиардов лет назад, однако ученые заметили в одной из систем избыток инфракрасного излучения, что говорит о продолжающемся процессе аккреции.