Патриарх Кирилл: Дело Церкви - снижать градус конфронтации в обществе

Русская православная церковь несет пастырскую ответственность и за правых, и за левых и должна прилагать все усилия для преодоления общественных конфликтов, сказал 12 февраля на заседании Высшего церковного совета патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Церковь несет ответственность за всех - за правых, за левых, и мы должны находить правильные слова, которые ни в коем случае не должны разжигать конфликт, - приводит слова патриарха официальный сайт РПЦ. - Мы должны, мои дорогие братья, сознавать огромную ответственность церкви в нынешнее время и делать все для того, чтобы преодолевались конфликты, которые сегодня присутствуют в нашем обществе.

Выступая на одной стороне баррикады как бы от имени Церкви, отметил патриарх, священники отталкивают от нее тех, кто по другую сторону, "а и там, и там - наш народ; и там, и там - наша паства". Давая политические оценки, Церковь, по его мнению, совершает ошибку.

- Когда священнослужитель <...> превращается в политического комментатора, он приносит больше вреда, чем пользы, - сказал патриарх. - Не надо считать, что наш долг - подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например среди городской интеллигенции, точки зрения. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить вражды между людьми.

Патриарх выразил надежду на то, что "мы все, осознавая нашу общую ответственность за пастырскую работу с гражданами России и не только с ними, но и вообще с нашей паствой, будем делать все для того, чтобы помогать людям сохранить себя в условиях политических турбуленций, не разрушить свою веру, но, наоборот, укрепиться в вере, чтобы наше участие позволило снизить градус конфронтации".