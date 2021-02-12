Поглощение парниковых газов пересчитают по новой методике

Баланс поглощения парниковых газов российскими лесами может вырасти до 1,1 гигатонны СО 2 в год, увеличившись на 270-450 млн тонн. Такой эффект ожидается от корректировки методики по количественному определению объема поглощения парниковых газов, разработанной Минприроды, сообщает пресс-служба ведомства.

"Методические указания с учетом изменений позволяют рассчитывать поглощающую способность всех природных экосистем России, а также определяют методы учета поглощения и выбросов парниковых газов (CO 2 , CH 4 , N 2 O) природными экосистемами (леса, степи, тундры, болота, пресноводные водоемы)", - объяснили в Минприроды.

Документ был подготовлен Минприроды вместе с другими органами исполнительной власти и учеными РАН. Основная цель - уточнить исходные данные расчетных показателей и за счет этого получить более точные значения поглощающей способности российских экосистем. Эти сведения нужны, в том числе, для усиления позиции России на переговорах с Евросоюзом о введении трансграничного углеродного регулирование. Оно может обернуться значительными экспортными пошлинами на поставляемые в Европу из нашей страны товары.

Среди прочего, скорректированная методика будет учитывать площади, на которых растут леса, в том числе и на заброшенных полях, территории, занятые погибшими по разным причинам лесами, объяснили в Минприроды. Кроме того, в расчет будут принимать и площадей осушенных и обводненных торфяников. Многие из этих данных еще только предстоит уточнить.