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12.02.2021 18:36
Рубрика: Экономика

Поглощение парниковых газов пересчитают по новой методике

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Баланс поглощения парниковых газов российскими лесами может вырасти до 1,1 гигатонны СО2 в год, увеличившись на 270-450 млн тонн. Такой эффект ожидается от корректировки методики по количественному определению объема поглощения парниковых газов, разработанной Минприроды, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: surasak suwanmake / istock
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"Методические указания с учетом изменений позволяют рассчитывать поглощающую способность всех природных экосистем России, а также определяют методы учета поглощения и выбросов парниковых газов (CO2, CH4, N2O) природными экосистемами (леса, степи, тундры, болота, пресноводные водоемы)", - объяснили в Минприроды.

Документ был подготовлен Минприроды вместе с другими органами исполнительной власти и учеными РАН. Основная цель - уточнить исходные данные расчетных показателей и за счет этого получить более точные значения поглощающей способности российских экосистем. Эти сведения нужны, в том числе, для усиления позиции России на переговорах с Евросоюзом о введении трансграничного углеродного регулирование. Оно может обернуться значительными экспортными пошлинами на поставляемые в Европу из нашей страны товары.

Среди прочего, скорректированная методика будет учитывать площади, на которых растут леса, в том числе и на заброшенных полях, территории, занятые погибшими по разным причинам лесами, объяснили в Минприроды. Кроме того, в расчет будут принимать и площадей осушенных и обводненных торфяников. Многие из этих данных еще только предстоит уточнить.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Минприроды

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