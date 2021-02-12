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12.02.2021 13:09
Рубрика: Власть

Правительство добавит 3,5 млрд в госпрограмму развития села

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство дополнительно профинансирует госпрограмму комплексного развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. "Продолжим создавать инфраструктуру на селе, а также строить там жилье на условиях льготной ипотеки до трех процентов годовых, создавать условия для комфортной жизни, получения качественной медицинской помощи, возможности отдать ребенка в хороший детский сад или школу. Должен быть доступ в интернет, спортплощадка рядом с домом и хорошие дороги", - подчеркнул он.

Число желающих взять сельскую ипотеку превысило лимиты банков

На реализацию этих задач в рамках госпрограммы на 2021 год заложено около 16,5 миллиарда рублей, а заявки от субъектов Федерации на финансирование новых проектов продолжают поступать. "С учетом запросов регионов правительство дополнительно направит еще более 3,5 миллиарда рублей, - заявил Мишустин. - Рассчитываем, что это решение позволит почти 12 тысячам семей улучшить свои жилищные условия. Кроме того, в 22 регионах будет завершено более 30 проектов по повышению качества жизни на селе".

Поскольку на местах очень ждут эти средства, премьер попросил Министерство сельского хозяйства оперативно довести их до субъектов Федерации.

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