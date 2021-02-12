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12.02.2021 19:27
Рубрика: Экономика

Правительство может изменить правила выращивания частных лесов

Текст: Алексей Дуэль
Правила выращивания лесов на заброшенных полях и других землях сельскохозяйственного назначения, принятые правительством в сентябре 2020 года, могут быть скорректированы. Проект новой версии документа, подготовленный Минприроды, выложен на портале Regulation.

Уведомительный порядок использования выросших в полях лесов может быть заменен на заявительный, а комплект необходимых для начала работы документов пополнят сведения о качественных и количественных характеристиках выросших деревьев, фото- и видеоматериалы, поступившие заявления будет рассматривать межведомственная комиссия, перечислили в пресс-службе Минприроды возможные новшества. Кроме того, согласно проекту документа, в нем появятся требования по организации отвода и таксации лесосек, составлению документации и представлению отчетов, обеспечивающих контроль оборота древесины, заготовленной на сельскохозяйственных землях.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Экологи из WWF России полагают, что такие изменения, в случае принятия, могут привести к сворачиванию хозяйственного освоения заброшенных полей. Они обратились с письмом к главе Минприроды с просьбой отозвать предложения ведомства. Впрочем, в министерстве полагают, что эти меры помогут устранить риски недобросовестного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения и нелегального оборота древесины. При этом никаких препятствий добросовестной работе по созданию лесных плантаций, заготовке древесины, а также плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений, выращиванию сеянцев и саженцев не возникнет.

Кроме того, изменения правил выращивания "частных лесов", расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в конце января обсуждали на заседании рабочей группы под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. В результате главе Минприроды Александру Козлову было поручено до 22 февраля собрать и обобщить предложения всех заинтересованных сторон. Для выработки оптимальной схемы организации выращивания лесов в заброшенных полях возможно проведение эксперимента в полутора десятке регионов России, среди которых Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Красноярский и Пермский края.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды

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