Правительство может изменить правила выращивания частных лесов

Уведомительный порядок использования выросших в полях лесов может быть заменен на заявительный, а комплект необходимых для начала работы документов пополнят сведения о качественных и количественных характеристиках выросших деревьев, фото- и видеоматериалы, поступившие заявления будет рассматривать межведомственная комиссия, перечислили в пресс-службе Минприроды возможные новшества. Кроме того, согласно проекту документа, в нем появятся требования по организации отвода и таксации лесосек, составлению документации и представлению отчетов, обеспечивающих контроль оборота древесины, заготовленной на сельскохозяйственных землях.

Экологи из WWF России полагают, что такие изменения, в случае принятия, могут привести к сворачиванию хозяйственного освоения заброшенных полей. Они обратились с письмом к главе Минприроды с просьбой отозвать предложения ведомства. Впрочем, в министерстве полагают, что эти меры помогут устранить риски недобросовестного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения и нелегального оборота древесины. При этом никаких препятствий добросовестной работе по созданию лесных плантаций, заготовке древесины, а также плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений, выращиванию сеянцев и саженцев не возникнет.

Кроме того, изменения правил выращивания "частных лесов", расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в конце января обсуждали на заседании рабочей группы под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. В результате главе Минприроды Александру Козлову было поручено до 22 февраля собрать и обобщить предложения всех заинтересованных сторон. Для выработки оптимальной схемы организации выращивания лесов в заброшенных полях возможно проведение эксперимента в полутора десятке регионов России, среди которых Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Красноярский и Пермский края.