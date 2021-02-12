Православные и католики рассказали о жизни Церквей во время ковида

Восемь тонн гуманитарного груза, отправленного Русской православной церковью в итальянскую Апулию, скачок благотворительности в церквях, разрастающаяся бедность в городах и деревнях, семьи, теснящиеся в комнатках на несколько метров, дети из многодетной семьи, теснящиеся у одного компьютера - как отразилась пандемия на жизни общества и Церкви, сегодня попытались разобраться православные и католики на конференции "Церковь и пандемия".

Онлайн-встреча была приурочена к пятой годовщине знаменитой встречи патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване. Буквально на второй день после нее, как рассказали собравшиеся на конференции, православные и католики решили встречаться в эту дату каждый год. На четырех предыдущих встречах вопросы поднимали нешуточные: от положения христиан на Ближнем Востоке до обсуждения проблем эвтаназии. А тему сегодняшнего разговора предложила Русская православная церковь, и это было предопределено главным событием года - пандемией ковида.

- Пандемия коронавируса стала огромным и в значительной степени неожиданным испытанием для всего мира, - сказал, приветствуя участников конференции глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион. - Это глобальное бедствие выявило целый ряд острых международных и социальных дисбалансов, для преодоления которых как никогда важно не только совместное свидетельство, но и совместные действия христиан.

Стоящие сегодня перед людьми вызовы требуют от церквей выработки адекватных решений обостряющихся проблем и видения путей их преодоления, подчеркнул он.

Но даже в новых условиях сохраняют свое значение принципы, приверженность которым пять лет назад засвидетельствовали в Гаване Предстоятели двух великих христианских церквей: обращенность церковного взгляда к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности… Растущее неравенство, чувство несправедливости становятся особенно актуальными в условиях такого глобального бедствия, как ковид.

Напомнив о неравенстве между богатыми и бедными странами, которое не позволило последним прибегнуть даже к карантинным ограничениям, необходимым с точки зрения здравоохранения, об усугублении бедности и социального расслоения, о переводе деловой активности и образовательной работы в режим онлайн при отсутствии полноценного доступа к современным технологиям среди беднейших слоев населения, о массовой безработице, о национальном эгоизме в межгосударственных отношениях, о политизации темы борьбы с пандемией, митрополит Иларион отметил, что эти проблемы не обошли стороной и христианские Церкви во всем мире.

Подробно обрисовав меры, принятые священноначалием Русской православной церкви по изменению правил церковной жизни, митрополит Иларион подчеркнул, что Русская церковь все время призывала к сдержанности, сохранению трезвомыслия и спокойствия, недопущению легкомысленного отношения к ковидной инфекции, но при этом не отменила Евхаристию, сохранила литургическую жизнь.

Когда патриарх Кирилл обратился к прихожанам с тяжело ему давшимся, но необходимым призывом воздержаться от посещения храмов, многие храмы начали онлайн-трансляции своих служб. Все понимали и подчеркивали, что виртуальное участие в богослужении не может заменить реальное присутствие, но неожиданно стало ясно, что у Церкви таким образом появились новые миссионерские возможности.

- На примере возглавляемого мной московского прихода могу засвидетельствовать, что во все время пандемии в прямых трансляциях богослужений участвуют десятки тысяч людей - много больше, чем даже физически могло бы поместиться в храме, - рассказал митрополит Иларион.

И в этой ситуации, по его мнению, особое значение приобрела "проповедь в широком смысле слова, …использование открывшихся перед нами в столь значительном объеме во время пандемии медийных площадок для передачи Благой вести и раскрытия перед людьми красоты богослужения". Она может дать надежду, что бедствие закончится, а люди, полюбившие службу, продолжат осознанно ходить в храм.

Митрополит Иларион также отметил, что испытание значительное расширило церковную благотворительность. И рассказал об оказании Русской Православной Церковью гуманитарной помощи итальянскому региону Апулия. "В условиях острейшей нехватки средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования во время первой волны пандемии губернатор региона обратился к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой об оказании помощи во имя святителя Николая Чудотворца, частица мощей которого была принесена в Россию в 2017 году во исполнение Гаванских договоренностей. Такая помощь была оказана, … гуманитарный груз объемом в 8 тонн медицинских материалов уже в апреле был доставлен в Бари", - сказал митрополит.

Председатель Папского совета по содействию христианскому единству, кардинал Курт Кох в своем докладе напомнил, что социальная дистанция выдвинула вперед тему социальной сплоченности, А также выявила много проблем, вызванных вынужденной изоляцией - депрессии и внутрисемейные конфликты, ставшее очевидным во время пандемии плохое состояние медицинской и социальной сфер в различных странах, экономические и социальные вызовы, безработица, а также вызывающие протест у жителей ограничения личной свободы.

- Пандемия задела также церковную жизнь на базовом уровне, - сказал он. - В разных странах возможность совершать богослужения была или сильно ограничена, или совсем отменена во время локдауна.

По мнению кардинала, мир пережил шок, сродни шоку после землетрясения в Лиссабоне в 1755 году. Есть порожденное Лиссабонским землетрясением выражение "Страдание - это скала атеизма". Сейчас снова встанет подобный вопрос, считает кардинал. И поэтому важно взглянуть на свою жизнь и веру другими глазами и найти положительные ответы на вызовы пандемии, считает кардинал Курт Кох.

Глава Папского совета по содействию новой евангелизации, епископ Рино Физикелла говорил о неожиданности бедствия, случившегося с нами в эпоху примата техники и науки. В чрезвычайно технологизированном мире человечество осознало себя очень хрупким. Мы не можем понять, когда закончится пандемия. Полны страхов и потеряли ощущение безопасности. Наша уверенность рассыпалась, а многие стили жизни поставлены под сомнение. И наука оказалась не готовой давать ответы на вопросы. Медики, по сути, боролись с вирусом вслепую - без ее поддержки.

Зато опыт пандемии научил нас, что природа как реальность, заслуживает уважения. И покушаясь на нее - через эксперименты - "мы вступаем в опасный вихрь", считает епископ.

Церковь ни от чего не осталась в стороне. Пережила изменения традиционных способов совершения Таинств. В разгар эпидемии иногда не могла исполнять благочестивые погребальные обряды.

Люди церкви также оказывались в вынужденном уединении и переживали экзистенциальные драмы.

Сейчас, по мнению епископа Рино Физикеллы, христианам надо возвращать свою веру и искать новые формы возвещения Евангелия. Такого, которое бы приводило к изменениям нашей ментальности.

Он считает, что за время пандемии видимее стал крест. Есть много свидетельств о подвигах - медработников, священников, монахов, молодых людей. И суть времени, которое мы переживаем, для христиан во многом сводится к призыву к духовной жизни, обращению вовнутрь себя. "И больше времени для Бога", - считает епископ Физикелла.