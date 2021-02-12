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12.02.2021 15:10
Рубрика: Общество

Привившиеся "Спутником V" могут стать донорами плазмы

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Евгений Козырев Фото: Евгений Козырев
Фото: Евгений Козырев

Вакцинированные "Спутником V" в марте 2020 года сотрудники института ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России на сегодняшний день имеют очень высокий уровень антител и могут быть донорами плазмы для больных COVID-19. Об этом директор института Александр Гинцбург сообщил в интервью "Россия 24".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"С момента начала данной пандемии прошло не больше года, первые вакцинированные были сотрудники института Гамалеи - я и мои коллеги. И мы можем в настоящее время гарантировать экспериментально, что продолжительность действия вакцины "Спутник V" составляет порядка 9 месяцев или немного более", - сообщил Гинцбург, отвечая на вопрос о длительности иммунитета вакцинированных.

Глава института уточнил, что сотрудники были вакцинированы 30 марта 2020 года. Он отметил, что никто из них не заболел. "Скажу больше, поскольку есть возможность померить уровень протективных антител (вызывают наиболее сильный иммунный ответ, что предохраняет организм от повторного инфицирования данным возбудителем - прим. "РГ") соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами плазмы для тех, кто заболеет данной инфекцией.

Он подчеркнул, что это говорит об "очень высоком уровне антител" в крови привитых.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России), разработал первую российскую вакцину "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V"). 11 августа 2020 года на вакцину выдано регистрационное удостоверение. C 10 декабря начались поставки партий вакцины в регионы для проведения масштабной иммунизации.

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