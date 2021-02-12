"Яндекс" попросил пользователей сменить пароли

В результате внутренней утечки данных было скомпрометировано около пяти тысяч почтовых ящиков сервиса "Яндекс.Почта". Их владельцы получили уведомления о необходимости поменять пароль.

В сообщении пресс-службы компании говорится, что один из системных администраторов предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики. "Яндекс" обратился в правоохранительные органы, инициировал внутреннее расследование, а также намерен пересмотреть процессы работы сотрудников, которые обладают правами доступа высокого уровня.

Доступ к скомпрометированные почтовые ящики в настоящее время заблокирован.