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"Яндекс" попросил пользователей сменить пароли

Текст:   Антон Благовещенский
12.02.2021,  
13:06
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В результате внутренней утечки данных было скомпрометировано около пяти тысяч почтовых ящиков сервиса "Яндекс.Почта". Их владельцы получили уведомления о необходимости поменять пароль.

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В сообщении пресс-службы компании говорится, что один из системных администраторов предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики. "Яндекс" обратился в правоохранительные органы, инициировал внутреннее расследование, а также намерен пересмотреть процессы работы сотрудников, которые обладают правами доступа высокого уровня.

Доступ к скомпрометированные почтовые ящики в настоящее время заблокирован.

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