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12.02.2021 10:04
Рубрика: Власть

Путин поздравил Дедова с юбилеем

Текст: Кира Латухина

Президент поздравил академика РАН, специалиста в области эндокринологии Ивана Дедова с 80-летием. Владимир Путин назвал юбиляра врачом по призванию, выдающимся ученым и настоящим подвижником.

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"Во многом благодаря вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершен грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьезные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний", - говорится в телеграмме.

Дедов - основатель и признанный лидер всемирно известной эндокринологической школы. Президент отметил, что он помог сохранить здоровье и жизнь десяткам тысяч людей.

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