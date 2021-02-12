Путин поздравил Дедова с юбилеем

Президент поздравил академика РАН, специалиста в области эндокринологии Ивана Дедова с 80-летием. Владимир Путин назвал юбиляра врачом по призванию, выдающимся ученым и настоящим подвижником.

"Во многом благодаря вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершен грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьезные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний", - говорится в телеграмме.

Дедов - основатель и признанный лидер всемирно известной эндокринологической школы. Президент отметил, что он помог сохранить здоровье и жизнь десяткам тысяч людей.