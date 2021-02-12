Рапота о ВНС: Необходимо говорить, встречаться, обсуждать

Делегаты ВНС обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в кулуарах форума отметил важность наличия у Беларуси такой диалоговой площадки, как Всебелорусское народное собрание.
"Наличие любой площадки для диалога - это важно. Чем больше мы будем говорить друг с другом - тем лучше, тем быстрее мы придем к какому-то пониманию, взаимопониманию, так что это, конечно, важно. И вообще, диалог - это хорошо, понимаете, отсюда ведь родилась система парламента (от parle - говорить, прим.ред.). Говорить, встречаться, обсуждать", - отметил Госсекретарь.
Игорь Петришенко дал оценку белорусско-российским отношениям
Вице-премьер Беларуси отметил большой вклад Группы высокого уровня и Постоянного Комитета Союзного государства в развитие белорусско-российских отношений.
"Работает Группа высокого уровня при Совете Министров Союзного государства, работает Постоянный Комитет Союзного государства над тем, чтобы решать те практические вопросы, которые есть. Мы возобновили пассажирское сообщение, ранее остановленное в связи с пандемией как в Беларуси, так и в России", - отметил Игорь Петришенко.
По его словам, совместная согласованная работа на уровне глав государств, на уровне правительств двух стран позволила белорусским и российским гражданам передвигаться в пределах Союзного государства. Вице-премьер также отметил важность совместной работы ученых двух стран по созданию и производству вакцины против коронавируса.
"Мы потихоньку справляемся с коронавирусным вызовом в белорусско-российских отношениях - решаем вопросы, связанные с производством вакцины. Надеемся, что в ближайшем будущем мы это осуществим", - подытожил Игорь Петришенко.