Рапота о ВНС: Необходимо говорить, встречаться, обсуждать

Вице-премьер Беларуси отметил большой вклад Группы высокого уровня и Постоянного Комитета Союзного государства в развитие белорусско-российских отношений.

"Работает Группа высокого уровня при Совете Министров Союзного государства, работает Постоянный Комитет Союзного государства над тем, чтобы решать те практические вопросы, которые есть. Мы возобновили пассажирское сообщение, ранее остановленное в связи с пандемией как в Беларуси, так и в России", - отметил Игорь Петришенко.

По его словам, совместная согласованная работа на уровне глав государств, на уровне правительств двух стран позволила белорусским и российским гражданам передвигаться в пределах Союзного государства. Вице-премьер также отметил важность совместной работы ученых двух стран по созданию и производству вакцины против коронавируса.

"Мы потихоньку справляемся с коронавирусным вызовом в белорусско-российских отношениях - решаем вопросы, связанные с производством вакцины. Надеемся, что в ближайшем будущем мы это осуществим", - подытожил Игорь Петришенко.