Автомобилистов в Москве призвали не садиться за руль из-за снегопада

Из-за предстоящего ухудшения погоды столичный департамент транспорта призвал москвичей по возможности пересесть на общественный транспорт.

В столице, напоминают в пресс-службе дептранса, 12 февраля ожидаются метель, ветер с порывами до 13-18 м/с и снегопад, который продлится ориентировочно до 13-14 февраля. За это время, по прогнозам синоптиков, выпадет 25-30 мм осадков.

- Нас ждут гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию, - говорится в сообщении департамента транспорта. - Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты.